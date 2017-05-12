Взрыв в Риме: В полиции рассказали подробности происшествия

12 мая 2017 г. 16:03
Источник: Новое Время
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Взрывное устройство, сработавшее в пятницу, 12 мая, возле здания почтового отделения в Риме, в котором также находится одно из учреждений ООН, было оборудовано таймером.

Об этом со ссылкой на правоохранителей передает итальянский портал RaiNews.

Таким образом в полиции опровергли первоначальное предположение о том, что бомба была радиоуправляемой.

Как сообщается, она состояла из двух частей - непосредственно взрывного механизма, а также емкости с горючей смесью.

При этом отмечается, что, несмотря на сообщения о двух взрывах, оба из них были вызваны срабатыванием одного и того же устройства.

На данное время главной версией происшествия правоохранители рассматривают "показательный акт" местных анархистов.

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