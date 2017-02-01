 

WikiLeaks заявил о компромате на Ле Пен и Фийона

01 февраля 2017 г. 11:50
Источник: Корреспондент.net
120 просмотров

Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1138 документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции, лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

WikiLeaks также заявил, что в его архивах 3630 документов, имеющих отношение к другому кандидату – экс-премьеру Франсуа Фийону.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре, но проиграет в финале выборов, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.

Ранее ЦРУ подозревало Wikileaks в работе на Россию в ходе выборной кампании в США. Отметим, что Ле Пен на Западе многие считают "пророссийским" кандидатом. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.