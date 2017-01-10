 

WSJ: Пилоты США "уступают дорогу" самолетам РФ

10 января 2017 г. 11:06
Источник: Корреспондент.net
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Пилоты американских ВВС заявили о неоднократных опасных сближениях с самолетами российских ВКС в небе над Сирией, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на подписанный в октябре 2015 года меморандум о безопасности полетов над Сирией между Россией и США, российские самолеты продолжают опасно сближаться с американскими.

"Редко они (пилоты российских ВКС − ред.) отвечают устно, если вообще отвечают. Редко они смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а что не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", − рассказал генерал-майор Чарльз Коркоран.

Газета пишет, что американские пилоты обвиняют российских коллег в том, что они не знают правил безопасности при полетах, либо не могут или не хотят им следовать.

Командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут добавить напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", − отметил полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.

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