 

WSJ: Трамп хочет реформировать спецслужбы США

05 января 2017 г. 10:22
Источник: УНИАН
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Избранный президент США Дональд Трамп проводит консультации со своими советниками по вопросам реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, Трам убежден, что Нацразведка США стала «раздутой и политизированной». По данным источников газеты, советники избранного президента также работают над планом реформы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В частности, обсуждаются планы по урезанию персонала в штаб-квартире ЦРУ в Виргинии и увеличение числа людей, работающих на ЦРУ в разных странах. Прокомментировать газете данную информацию в ЦРУ отказались.

«Команда Трампа считает, что разведывательное сообщество становится абсолютно политизированным», — приводит агентство слова одного из своих собеседников. «Все они (агентства) должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой», – добавил собеседник, передает РБК.

Национальная разведка США была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ведомство объединяет 17 отдельных правительственных учреждений США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности в интересах государства.

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