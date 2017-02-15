 

Яценюк считает заявление Трампа по Крыму важным шагом в поддержку Украины

15 февраля 2017 г. 10:22
Источник: РБК-Украина
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Лидер "Народного фронта", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк приветствует высказанную спикером Белого дома позицию президента США Дональда Трампа относительно прекращения Россией насилия в Украине и возвращения Крыма. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook. "Это важный шаг новой американской администрации, который отражает последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

По мнению Яценюка, такая позиция Трампа добавляет необходимой и ожидаемой ясности в отношении подходов главы США в вопросе сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования. "Это принципиальный сигнал мировому сообществу для консолидации сил по защите международного права и цивилизованного мироустройства... Свободой и международным правом не торгуют. Агрессия должна быть прекращена, а справедливость – восстановлена", - отметил Яценюк.

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