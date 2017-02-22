Янукович написал письмо Трампу

Экс-президент Украины Виктор Янукович написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой дать юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время Евромайдана.

"Я прошу вас дать объективную юридическую и политическую оценку действиям американских чиновников во время украинского кризиса", - приводит выдержки из письма агентство ТАСС.

Напомним, также Янукович направил обращение лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента. В нем он предложил включить в "нормандский формат" представителей "народа Донбасса" и провести референдум о статусе этого региона.