 

Янукович обвинил в попытке разогнать Майдан свое тогдашнее окружение

26 февраля 2017 г. 18:42
Источник: РБК-Украина
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не отдавал приказов по разгону протестов зимой 2013 года и обвинил свое тогдашнее окружение в интригах против него. Об этом говорится в его интервью Der Spiegel, опубликованном 26 февраля, передает DW.

Сначала на вопрос корреспондента Кристиана Неефа о событиях в ночь на 30 ноября 2013 года, когда силовики избили студентов, Янукович отвечал обвинением в адрес "радикалов", которые провоцировали полицию. Однако затем он предположил, что за протестами стоял тогдашний глава его администрации Сергей Левочкин вместе с бизнесменом Дмитрием Фирташем, которые за его спиной стали режиссерами Майдана. Сам он, утверждает Янукович, узнал о кровавых столкновениях лишь на следующее утро во время игры в теннис, тогда как Левочкин не отвечал на телефонные звонки.

Также Янукович в очередной раз заявил, что не отказывался от своей должности. "Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране", - утверждает он. Экс-президент заявил, что во время его бегства в Крым из Донецка, под Мелитополем на него будто ждала сотня боевиков с тяжелым оружием, которые должны были остановить его кортеж и "всех расстрелять". Однако его вроде бы заблаговременно предупредили. По официальным данным украинской власти, правоохранители не смогли вовремя установить место нахождения президента-беглеца.

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