Янукович объяснил, почему не прибыл на допрос в ГПУ

Бывший президент Украины Виктор Янукович объяснил, почему не прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру. Соответствующее заявление Януковичана имя следователя ГПУ находится в распоряжении РБК-Украина.

"В связи с рядом обстоятельств, которые будут приведены ниже, на данное время я не имею возможности прибыть в Украину и явиться по вашему вызову...сейчас я вынужден находиться на территории Российской Федерации, где в течение последнего времени я проживаю по адресу, на который вами были направлены повестки о вызове (на допрос, - ред.)", - отметил Янукович.

В частности, он отметил, что до его отъезда из Украины неизвестные "в ходе государственного переворота и насильственного захвата власти совершили несколько покушений на действующего президента". В свою очередь, правоохранительные органы Украины, по словам Януковича, не установили причастных к покушениям и не привлекли их к ответственности. Он также напомнил, что ГПУ внесла в ЕРДР сведение об уголовном правонарушении по факту совершения неизвестными с использованием огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на его убийство, а расследование поручили Главному управлению МВД Украины, однако на данный момент следственные действия не проводятся.

"Вышеуказанная бездеятельность правоохранительных органов Украины является дополнительным подтверждением существования реальной опасности для моей жизни в случае прибытия по месту проведения досудебного расследования", - добавил Янукович.

Кроме того, он отметил, что следователь ГПУ может лично прибыть по месту проживания Януковича в России для получения его показаний. Экс-президент также просит следствие принять к сведению, что он изъявляет желание сотрудничать со следствием и сообщить обо всех обстоятельствах дела для проведения объективного расследования.