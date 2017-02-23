 

Япония направила России протест из-за дивизии на Курилах

23 февраля 2017 г. 12:39
Источник: Корреспондент.net
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Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест Москве в связи с заявлением главы Минобороны России Сергея Шойгу о размещении дивизии на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, передают РИА Новости.

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях. Это идет вразрез с позицией нашего государства, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление", – сказал Суга на пресс-конференции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме, заявил, что ведомство рассчитывает разместить в этом году три дивизии на западной и юго-западной границе. В частности он подчеркнул, что "продолжается активная работа по защите Курил", где в этом году также "должна разместиться дивизия".

Напомним, Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

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