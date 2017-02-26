Япония предлагает России план развития спорных островов – СМИ

Япония готова предложить России конкретный план совместного экономического развития островов, на которые претендуют обе страны.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Nikkei Asia Review.

По данным издания, японское правительство предложит развивать расположенные к северо-востоку от Хоккайдо острова как туристическое направление, с целью привлечения японских посетителей. По этому плану, частные японские и российские компании совместно будут предлагать туристические круизы на контролируемых Россией островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными Северными территориями.

Медицинские учреждения и университеты Хоккайдо могут удаленно оказывать медицинские услуги на островах, возможно, с помощью интернета. Япония также предложит совместную работу перерабатывающих мощностей в рыболовном промысле, говорится в сообщении.