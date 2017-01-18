 

Ярош отреагировал на обвинения Лаврова

18 января 2017 г. 18:45
Источник: Зеркало недели
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Бывший руководитель "Правого сектора" заявил, что РФ использует откровенную ложь для прикрытия своих действий.

Бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош отказался коментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в аннексии Крыма виноват сам Ярош, который якобы планировал "изгнать русских" с полуострова.

"Маразмы Лаврова комментировать нет смысла. Агрессия "Московской империи" против независимой Украины – факт, и закономерно, что наш вековечный враг использует откровенную ложь для прикрытия своих действий. Меня это не удивляет. Нам, украинцам, надо меньше слушать "блеянье" кремлевских "говорящих голов", а делать свое", - сказал Ярош.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в аннексии Крыма Россией Дмитрия Яроша и "других украинских путчистов".
 

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