Ярош отреагировал на обвинения Лаврова

Бывший руководитель "Правого сектора" заявил, что РФ использует откровенную ложь для прикрытия своих действий.

Бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош отказался коментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в аннексии Крыма виноват сам Ярош, который якобы планировал "изгнать русских" с полуострова.

"Маразмы Лаврова комментировать нет смысла. Агрессия "Московской империи" против независимой Украины – факт, и закономерно, что наш вековечный враг использует откровенную ложь для прикрытия своих действий. Меня это не удивляет. Нам, украинцам, надо меньше слушать "блеянье" кремлевских "говорящих голов", а делать свое", - сказал Ярош.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в аннексии Крыма Россией Дмитрия Яроша и "других украинских путчистов".

