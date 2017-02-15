 

Юлия Светличная встретилась с семьями харьковских Героев Небесной Сотни

15 февраля 2017 г. 13:44
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В канун Дня памяти Героев Небесной Сотни руководитель области обсудила с родными Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука вопросы увековечивания памяти героев.

«Мы, безусловно, должны чтить память участников Революции достоинства, которые отдали свою жизнь ради лучшего будущего Украины. Именно желание повернуть нашу страну лицом к цивилизованному миру стало тем импульсом, который подвиг ваших мужей и сыновей выйти на Майдан. Их поступок дал возможность сегодня заново отстраивать Украину», сказала глава ХОГА, обращаясь к семьям Героев Украины.

Юлия Светличная отметила, что в 2016 году в городе Харьков три улицы названы именами Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука. Памятные доски открыты в вузах, где учились Герои Украины.

«В университете железнодорожного транспорта в честь Владислава Зубенко также будет открыта лаборатория по информационным технологиям», - сообщила глава ХОГА.
Также Светличная пообещала проконтролировать проведение конкурса на лучший эскиз памятника Героям Небесной Сотни, который будет установлен на одноименной площади в Харькове.

Видео: 

Юлия Светличная встретилась с семьями харьковских Героев Небесной Сотни

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