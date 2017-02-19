Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына

Министерство по делам объединения Южной Кореи обвинило Пхеньян в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама, передает ВВС Украина.

"Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых по этому делу являются выходцами из Северной Кореи", - сказано в сообщении ведомства.

Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех. По словам заместителя генерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, подозреваемые покинули Малайзию в день убийства.

"У этих мужчин обычные гражданские, а не дипломатические паспорта", - заявил Исмаил.

По его словам, разыскивают еще три человека для помощи следствию. Однако в малазийской полиции пока нет доказательств причастности Северной Кореи к убийству. Отмечается, что Пхеньян не комментирует сообщения об этом.

Ранее сообщалось, что одна из подозреваемых думала, что участвует в розыгрыше и не планировала убийство Ким Чон Нама.

Сводный брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий - шпионки из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.