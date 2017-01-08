За день боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО

За день российско-оккупационные войска 28 раз обстреляли позиции сил АТО.

Отмечается, что на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино.

Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутовому, Троицком, Водяном и Широкино. По Широкино и Марьинке вели огонь БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутове, Широкино. По Талаковке вел огонь и танк.

На Луганском – из 82 миллиметровых минометов – Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов – Новозвановке, а по Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганском. А из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцевом и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.