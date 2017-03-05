За день боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО: двое ранених бойцов ВСУ, один травмирован

С начала суток 5 марта боевики осуществили 54 обстрела по позициям украинских военных, двое бойцов ранены, один – травмирован.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"В течение дня танки оккупантов неоднократно вели огонь по Луганскому, шахте Бутовка, Каменке и Песках. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевке, Майорску, Новгородскому, Троицкому, Опытному, Песках и Зайцево. БМП вели огонь по Луганскому", – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из минометов обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь. БМП и танки противника вели огонь по Водяному и Широкино. Также Широкино обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 110 раз открывали огонь по позициям украинских сил. В результате один военный ВСУ погиб, еще 10 были ранены и двое травмированы.