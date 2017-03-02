 

За день в АТО – 78 вражеских обстрелов, один военный погиб

02 марта 2017 г. 20:05
Источник: Укринформ
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По состоянию на 18.00 четверга на Донбассе зафиксировано 78 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Восемь наших военных ранены, один – погиб.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" оккупанты выпустили 20 снарядов по нашим позициям в районе Водяного. Из минометов обстреляли Гнутово и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. Снайпер вел огонь по Широкино, Лебединскому и Марьинке. По Широкино, Новогригоровке и Гнутово – БМП противника", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из 152-миллиметровой артиллерии били по Новозвановке. Из минометов различных калибров оккупанты обстреливали Новоолександровку, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

"На Донецком направлении – танк, 120 и 82 миллиметровые минометы, по Авдеевке и "шахте Бутовка". Гранатометы по Опытному, Песках и Каменке. БМП и гранатометы по Луганскому, а стрелковое оружие – по Невельскому. По Каменке и Новгородскому огонь вел снайпер, а зенитные установки по Троицкому и Авдеевке", - добавили в штабе.

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