 

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, - штаб АТО

11 января 2017 г. 10:53
Источник: 112.UA
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, один - травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложная ситуация сложилась на мариупольском направлении. Здесь, согласно сообщению штаба АТО, в районе с. Тарамчук в Марьинском районе произошло боестолкновение, но нападение было отбито украинскими военными.

Кроме того, противник обстреливал из минометов позиции украинских военных в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное; из гранатометов разных калибров - Марьинку, Водяное, Талаковку, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия противник обстрелял населенные пункты Павлополь, Широкино и Новотроицкое. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП.

На донецком направлении позиции украинских военных в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Крутая Балка, Опытное, Луганское м Зайцево обстреливались из минометов различных калибров, а по Опытному огонь вела еще и БМП противника.

На луганском направлении - по Новозвановке - огонь вели из минометов и противотанковых управляемых ракет, а по Троицкому - из гранатометов.

Всего за прошедшие сутки позиции сил АТО подверглись обстрелам 49 раз. 

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