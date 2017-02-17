За минувшие сутки погибли трое украинских военных, еще десять ранены, - Мотузяник

За минувшие сутки погибли трое украинских военных, еще десять ранены. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Погибли трое военнослужащих ВСУ, еще десять наших бойцов получили ранения. По одному военнослужащему погибли в Зайцево, Авдеевке и в Водяном, что на мариупольском направлении. По одному военнослужащему были ранены в том же Зайцево, Песках, Водяном и Лебединском. Остальные раненые приходятся на Авдеевку", - заявил Александр Мотузяник.

Также Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в Авдеевке погиб один мирный житель, еще двое получили легкие повреждения. В результате обстрела со стороны НВФ повреждены три жилых дома.

Спикер Минобороны по вопросам АТО заявил, что на луганском направлении зафиксированы восемь вражеских обстрелов, два из них – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении был зафиксирован 21 вражеский обстрел, 11 — с использованием тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении произошли 37 обстрелов со стороны боевиков, четыре из них — с использованием тяжелого вооружения.