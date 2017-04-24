За минувшие сутки в зоне АТО было 34 обстрела, 1 военный погиб, 2 получили ранения, - пресс-центр

24 апреля 2017 г. 12:29
Источник: 112.UA
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Российско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям сил АТО. За минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты ВСУ. Один украинский военный погиб, еще двое ранены.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов накрывали позиции украинских военных в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По защитникам Песков, Луганского, Новоселовки-2 вели огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Опорные пункты украинских подразделений под шахтой Бутовка и Невельским обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около Зайцево применялось стрелковое оружие. Кроме того, по защитникам Луганского били из вооружения БМП. Снайперы врага действовали в районе Авдеевки.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и из противотанковых гранатометов, противник накрывал украинские позиции около Тарамчука и Марьинки. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применял около Гнутового. Огонь из стрелкового оружия боевики вели рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали снайперы врага.

На Луганском направлении из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты около Станицы Луганской накрывали огнем БМП и гранатометов. Из вооружения БТР и автоматических гранатометов стреляли около Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского. 

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