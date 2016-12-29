За последние месяцы на госсайты совершено около 6,5 тысяч кибератак, - Порошенко

Президент заявил о причастности к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние месяцы на государственные сайты было совершено около шести с половиной тысяч кибератак. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого рассматривались основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и противодействие им, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины, передает пресс-служба президента.

"В целом в течение последних двух месяцев на объектах 5 ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тысяч спланированных кибератак", - сказал он.

Порошенко отметил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно совершается около 150 тысяч электронных транзакций в сутки.

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против Украины. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве РФ ведет и против других стран, в частности, с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты Америки, Германия, Швеция.

В исследовании компании Cisco указывается, что более половины украинских компаний за последние 12-18 месяцев сталкивались с атаками киберпреступников.

