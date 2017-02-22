 

За прошедшие сутки боевики открывали огонь 59 раз – штаб

22 февраля 2017 г. 9:19
Источник: Интерфакс-Украина
6 просмотров

Боевики за минувшие сутки 59 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Всего зафиксировано 59 обстрелов. Одного нашего военного ранило", говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук в среду.

На Мариупольском направлении с 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное и Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении - из 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке "работал" снайпер. По Авдеевке стреляли из танка.

На Луганском направлении с 82-мм минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку. С гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Станицы Луганской.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.