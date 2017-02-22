За прошедшие сутки боевики открывали огонь 59 раз – штаб

Боевики за минувшие сутки 59 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Всего зафиксировано 59 обстрелов. Одного нашего военного ранило", говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук в среду.

На Мариупольском направлении с 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное и Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП противника.

На Донецком направлении - из 120-мм и 82-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменке "работал" снайпер. По Авдеевке стреляли из танка.

На Луганском направлении с 82-мм минометов обстреляли Катериновку и Новоалександровку. С гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Станицы Луганской.

