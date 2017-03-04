 

За сутки боевики 115 раз обстреляли силы АТО, двое украинских военных ранены

04 марта 2017 г. 11:10
Источник: Новое Время
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За сутки боевики 115 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военных были ранены.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Новогригоровку, Новомихайловку и Лебединское, а из минометов – Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино. Также по Широкино и Водяном неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – по Водяному, Новотроицку, Широкино, Талаковке и Новогригоровке. По Водяному и Новотроицком вел огонь и снайпер.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии и танка захватчики вели огонь по Крымскому и Троицкому. Из минометов обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасную и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.

На Донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке. 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке, шахте Бутовцке, Троицкому, Пескам, Верхньоторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение пятницы, 3 марта, российско-оккупационные войска 62 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов получил ранения один боец,

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