За сутки боевики 40 раз обстреляли силы АТО, по Авдеевке били из танков

В течение воскресенья, 5 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе в целом зафиксировано 40 вражеских обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение воскресенья российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы украинских позиций.

Сообщается, что в Авдеевке террористы из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по украинским позициям.

Неспокойно также было и в других населенных пунктах на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Напомним, что обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе было объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации через активизацию боевиков и угрозу гуманитарной катастрофы.