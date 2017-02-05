 

За сутки боевики 40 раз обстреляли силы АТО, по Авдеевке били из танков

05 февраля 2017 г. 20:29
Источник: Новое Время
23 просмотра

В течение воскресенья, 5 февраля, в зоне антитеррористической операции на Донбассе в целом зафиксировано 40 вражеских обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение воскресенья российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы украинских позиций.

Сообщается, что в Авдеевке террористы из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по украинским позициям.

Неспокойно также было и в других населенных пунктах на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Напомним, что обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе было объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации через активизацию боевиков и угрозу гуманитарной катастрофы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.