За сутки на Донбассе погибли трое военных, 18 ранены

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03 февраля 2017 г. 13:44
Источник: Левый берег
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще 18 получили ранения и травмы.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС получили ранения. Двое военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге. Один военнослужащий ВСУ и один сотрудник ГСЧС погибли в Авдеевке. По одному военному были ранены в Новоалександровке, Зайцевом и Марьинке. В Новозвановке получили ранение двое бойцов, шесть военных получили ранения на Светлодарской дуге, семеро и офицер ГосЧС были ранены в Авдеевке", - сообщил Мотузяник.

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