За сутки украинская армия потеряла троих бойцов АТО, еще 24 ранены - Минобороны

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, еще 24 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

По словам представителя Минобороны, двое бойцов АТО погибли в Авдеевке, еще один – в Опытном.

20 украинских военных получили ранения в результате атак боевиков на позиции в Авдеевке, остальные бойцы получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком и Невельском.

Напомним, 29 января, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.

29 января погибло пятеро бойцов, девять получили ранения, еще четверо были травмированы.