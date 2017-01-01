За сутки в Донбассе ранен один боец сил АТО

За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Зайцевому вследствие вражеского обстрела, сообщает пресс-служба МОУ.

Сообщается, что 31 декабря произошло 3 краткосрочных вражеских обстрелов: два – в Станице Луганской и один – в Новозвановке. Тяжелое вооружение не применялось.

В сообщении отмечается, что серия обстрелов из легкого вооружения со стороны противника 31 декабря прокатилась во всех ключевых точках нашей обороны на Донецком направлении – Луганскому, Зайцевому, Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка".

Уже перед самым Новым Годом боевики начали минометный обстрел на светлоградской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов.

Главной "горячей точкой" на мариупольском направлении было Водяное – вчера там между 12 и 14 часами последовательно состоялся сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел.

Как и ранее, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь – Широкине, однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах в Марьинском и Волновахском районах.

Ранее сообщалось, что в течение минувшей субботы, 31 декабря, боевики российско-оккупационных войск 44 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях.