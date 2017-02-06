 

За сутки в зоне АТО пятеро военных ранены, один травмирован

06 февраля 2017 г. 9:29
Источник: Левый берег
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За прошедшие сутки боевики 94 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате пятеро бойцов погибли и один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152- и 122 миллиметра террористы обстреляли Бердянское, Лебединское и Талаковку, из минометов - Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, БМП и танк - Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении из танков, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Песков, Авдеевки, Каменки, , Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельском также вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

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