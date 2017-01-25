Зачем местному чиновнику понадобились гранаты и российская форма? Подробности резонансного задержания на Харьковщине

Гранаты, патроны к автомату Калашникова и бронебойные патроны, электродетонаторы к взрывным устройствам - настоящий арсенал следователи СБУ и представители прокуратуры обнаружили в домовладении одного из бывших работников местного самоуправления.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокуратуры

Було знайдено цілий арсенал зброї та боїприпасів, мова йде про гранати, про півтисячі патронів до рінзних патронів, про димові шашки та інше.Крім цього, что під час обшуку було знайдено бронежилет та форму російського зразка з шевронами нашитими збройних сил Російської Федерації.

Задержанным, по данным СМИ, оказался экс-заместитель главы райадминистрации Нововодолажского района Алексей Руднев, который после Революции Достоинства официальную должность сменил на статус советника главы района на общественных началах. Этим летом у Руднева в районе возник серьезный конфликт с представителями местного бизнеса, которых он обвинил в незаконном использовании детского труда. Но предъявлением обвинения это не закончилось. А вот самого Руднева правоохранители заподозрили в земельных махинациях, из-за чего и пришли к нему в дом с обыском.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокуратуры

Обшуки проведені у рамках досудового розслідування земельних махінації у 2010-2014 роках у цьому році. Тобто стаття 263 з"явилась в ході розслідування інших злочинів.

По статье "незаконное обращением с оружием" задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Но к этому подозрению, говорят правоохранители, могут прибавиться новые, более серьезные. Следователи проверяют, использовались ли найденное оружие и форма в зоне АТО или предназначалось для работы вражеских деверсионно-разведывательных групп. Пока же идет следствие, учитывая его ход, а также незаконченное дело о земельных махинациях, представители прокуратуру намерены настаивать на определении наиболее строгой меры пресечения задержанному - содержании под стражей.

