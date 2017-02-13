 

Задержан участник "ДНР", который подозревается в жестоком обращении с пленными украинскими военными

13 февраля 2017 г. 21:01
Источник: Интерфакс-Украина
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Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины задержали гражданина Украины, который состоял в бандформировании ДНР и подозревается в жестоком обращении с пленными военными Вооруженных сил Украины в период с августа по декабрь 2014 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры, гражданин П. подозревается в том, что в составе "ДНР" осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных украинских военнослужащих, которые незаконно удерживались в помещении управления СБУ в Донецкой области (г.Донецк, ул.Щорса, 62).

"При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие, наносил побои, истязал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - сказано в сообщении.

Следствием установлено 11 военнослужащих, которые пострадали от действий указанного лица.

Подозреваемый был задержан украинскими правоохранителями 10 февраля 2017 года г.Сватово Донецкой области.

11 февраля ему сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Также к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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