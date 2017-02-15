Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

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15 февраля 2017 г. 12:52
Источник: Зеркало недели
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Полиция Малайзии в рамках расследования уже задержала в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура гражданку Мьянмы, подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама, брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына. На текущий момент подробности не известны, сообщает Reuters.

Кроме того, южнокорейские СМИ опубликовали фото другой подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама. Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью "LOL" и короткой синей юбке. Женщина в такой же одежде имеется на кадрах с камер наблюдения, опубликованных ранее.

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