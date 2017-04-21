 

Задержание Мартыненко: экс-нардепу грозит от 8 до 12 лет заключения

21 апреля 2017 г. 10:46
Источник: РБК-Украина
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Бывшему народному депутату фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба Национальное антикоррупционное бюро Украины в Twitter.

"За совершение преступлений, инкриминируемых экс-нардепу Мартыненко, ему грозит наказание в виде ареста на срок от 8 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что на данный момент собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта.

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