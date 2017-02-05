Задержанному сообщнику Курченко суд установил залог в ₴20 млн

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области о заключении под стражу задержанного в Днепре 3 февраля предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область в рамках т.н. "схемы Курченко". Также суд установил размер залога в 20 млн гривен, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия задержанный занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Реализовать схему Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.

Напомним, Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010-начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Курченко покупал принадлежащий государству сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. Фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался по рыночным ценам.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске.