Захарченко: Будем готовы к конфедерации с Украиной

Глава самопровозглашенной ДНР Алексадр Захарченко допустил возврат "республики" в состав Украины на конфедеративных началах. Об этом он сказал в интервью Известиям.

По словам Захарченко, о федерализации уже поздно договариваться и "этот поезд ушел", а сейчас сепаратисты готовы вести диалог с Украиной "только на началах равноправия, как независимое государство".

"Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах, – заявил Захарченко, подчеркнув, что это станет возможно только после того, как "в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита".

По его мнению, нынешняя украинская элита – "жадная и порочная".

Также Захарченко отметил, что война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной, потому что "географию ведь не отменишь".

"Мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война", – резюмировал лидер донецких сепаратистов.