Захарченко прокомментировал смерть Гиви

Главарь террористического образования "ДНР" Александр Захарченко прокомментировал убийство 8 февраля в оккупированном Донецке главаря банды Сомали Михаила Толстых (Гиви).

"Всех вы нас не перестреляете, все равно мы будем приходить к вам мертвые и все равно мы вас будем вас убивать", - сказал Захарченко.

Главарь "ДНР" заявил, что после ликвидации Толстых у боевиков "развязаны руки".

Он объявил трехдневный траур в псевдореспублике, а также пообещал внести Украину в "список террористических организаций".Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что главарь террористической группировки Сомали Михаил Толстых, известный по кличке Гиви, погиб утром 8 февраля в оккупированном Донецке.

В Службе безопасности Украины не подтвердили и не опровергли информацию о смерти одного из главарей боевиков "ДНР" Михаила Толстых.

Полиция Донецкой области располагает информацией о смерти одного из главарей боевиков Михаила Толстых с позывным Гиви со ссылкой на источники в оккупированном областном центре, заявил руководитель Нацполиции области Вячеслав Аброськин.

