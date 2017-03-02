Захват боевиками предприятий на оккупированном Донбассе поддерживают всего 15% рабочих - ГПСУ

Процесс «национализации» боевиками предприятий, расположенных на территории оккупированного Донбасса, поддерживают около 15% их сотрудников.

Такие данные сегодня на брифинге в Киеве обнародовал пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, боевики и их российские кураторы создали специальный штаб для изучения настроений коллективов на 38 предприятиях, которые хотят «национализировать».

«По результатам работы этого штаба установлено, что лишь незначительная часть коллективов - примерно 15% полностью поддерживают этот процесс и готовы к сотрудничеству», - сказал Слободян.

27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.