Захватившие в плен украинского моряка пираты выдвинули требования - МИД

Требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией.

Пираты, которые захватили в плен членов экипажа судна BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии выдвинули требования, сообщил начальник департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Caribbean. Пираты обнародовали свои требования и сообщили об удовлетворительном состоянии членов экипажа", - сказал Кирилич сегодня, 14 февраля.

Он отметил, что требования, выдвинутые похитителями, не являются публичной информацией.

"Группа, которая ведет переговоры, была сформирована собственником судна, и она ведет переговоры с группой похитителей абсолютно конфиденциально в интересах дела для освобождения заложников", - добавил Кирилич.

Ранее сообщалось, что в территориальных водах Нигерии пираты нападали на судно BBC Caribbean, на борту которого находились семь граждан России и гражданин Украины.

