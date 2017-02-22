Заика уволен с должности главы Госэкоинспекции

Только что Кабинет министров уволил Андрея Заику

Только что Кабинет министров Украины уволил Андрея Заику с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в Facebook.

18 февраля сообщалось, что Андрея Заику отстранили от должности главы Госэкоинспекции. Конкурс на замещение должности первого заместителя председателя Госэкоинспекции выиграл Игорь Яковлев. Кабмин назначил его на должность и возложил на него временное исполнение обязанностей председателя.

