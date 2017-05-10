Заложники Донбасса: верификация по спискам ОРДО уже завершена

Процесс верификации по спискам отдельных районов Донецкой области (ОРДО) уже завершен, а по спискам отдельных районов Луганской области(ОРЛО) - еще продолжается.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.

"Да, действительно. Происходит он по такой же схеме, как было с "ДНР" - это когда под "зонтиком" ОБСЕ при участии офиса уполномоченного и при участии матерей этих лиц происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки "Л/ДНР" и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Поэтому, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор - оставаться на подконтрольной территории, - именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам "ДНР", сейчас происходит верификация по спискам "ЛНР", - сказал он.

Представитель омбудсмена также подчеркнул, что цифры установлены, однако он не имеет права их озвучивать.

"Что касается "ЛНР" процесс сейчас идет. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения", - подчеркнул Чаплыга.

Ранее сообщалось, что сначала планировалось начать верификацию 18 апреля, в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение начать процесс в кратчайшие сроки.