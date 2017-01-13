Зам Пшонки просит СБУ открыть дело о госизмене Порошенко

Бывший первый заместитель экс-генерального прокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин просит СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Украины Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров "Рошен". "Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу Липецкой фабрики "Рошен", принадлежащей Порошенко и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина.

При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий", - написал он в Facebook. Также Кузьмин подчеркнул, что отказ выполнить такое требование "будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем не регистрации", за что будет нести ответственность Грицак. "Если официально поступит такое обращение, мы будем его рассматривать в установленном порядке", - ответили на заявление Кузьмина в СБУ