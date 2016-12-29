Замглавы АП Елисеев обвинил Францию в срыве безвиза для Украины

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев назвал Францию виновницей срыва безвизового режима с Европейским Союзом в 2016 году.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции", - отметил чиновник в интервью Обозревателю.

Он выразил надежду на то, что в 2017-м Франция не будет затягивать технические процедуры касательно безвизового режима.

Ранее стало известно о переносе рассмотрения безвиза для Украины на новую дату.