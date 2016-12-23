Заседание МВФ по кредиту Украине может состояться в январе

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23 декабря 2016 г. 18:58
Источник: Зеркало недели
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Минфин готовит изменения в меморандум и изучает требования фонда, чтобы подготовиться к заседанию МВФ.

Заседание совета директоров МВФ по вопросу предоставления Украине очередного транша кредита в рамках программы EFF может состояться в конце января 2017 года, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Действительно, после утверждения бюджета мы приблизились к получению следующего транша. Надо еще Кабинету министров принять некоторые решения, это мы сделаем. Я надеюсь, что мы будет готовы к заседанию совета директоров МВФ где-то на конец января… Мы обсуждаем сейчас с МВФ изменения в меморандум, после того как мы закончим этот процесс, будет понятно, что еще мы будем вкладывать в условия для получения следующего транша", – сказал он. Н

По итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в Фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.
 

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