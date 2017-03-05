 

Заседания не будет. Судья по делу Насирова сообщил, что суд продолжит работу 6 марта

05 марта 2017 г. 20:09
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 5 марта, заседание суда по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову происходить не будет.

Об этом заявил судья Александр Бобровник

"Сегодня уже не будет заседания", - сказал он.
"Я объявил перерыв в судебном заседании для передачи отвода на автораспределение, на компьютерную систему, которая определит следственного судью, который будет рассматривать отвод на меня. Это будет происходить завтра", - пояснил судья.

Напомним, в субботу, 4 марта, первое заседание по делу Насирова началось с опозданием на три часа.

Впоследствии адвокаты Насирова объявили перерыв, чтобы врачи могли обследовать его. Конечный вывод врачей относительно состояния Насирова в зале суда объявлен не был. Заседание перенесли на утро 5 марта.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Романа Насирова - главу Государственной фискальной службы, который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержания Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконному рассрочке долгов компаний с орбиты Онищенко.

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