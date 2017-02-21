Защита Фирташа заявляет об отсутствии улик против своего подзащитного

Защита украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа заявляет об отсутствии улик против своего подзащитного.

Об этом на заседании Высшего земельного суда Вены по рассмотрению апелляции на решение об отказе экстрадировать в США Фирташа заявил его адвокат Рудигер Шендер.

"Американские документы не содержат четкой формулировки состава преступления Дмитрия Фирташа. Налицо отсутствие стандартных норм американской юстиции, применяемой внутри страны и недостаток агрументации в деле против Фирташа", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что ни в одном из тех доказательств, представленных американской стороной, нет улик против Дмитрия Фирташа – ни в расшифровке телефонных разговоров, ни в тексте переписки.

Шендер подчеркнул, экстрадиция должна происходить исключительно с соблюдением норм международного права.