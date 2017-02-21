Защита Фирташа заявляет об отсутствии улик против своего подзащитного

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21 февраля 2017 г. 14:32
Источник: Украинские новости
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Защита украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа заявляет об отсутствии улик против своего подзащитного.

Об этом на заседании Высшего земельного суда Вены по рассмотрению апелляции на решение об отказе экстрадировать в США Фирташа заявил его адвокат Рудигер Шендер.

"Американские документы не содержат четкой формулировки состава преступления Дмитрия Фирташа. Налицо отсутствие стандартных норм американской юстиции, применяемой внутри страны и недостаток агрументации в деле против Фирташа", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что ни в одном из тех доказательств, представленных американской стороной, нет улик против Дмитрия Фирташа – ни в расшифровке телефонных разговоров, ни в тексте переписки.

Шендер подчеркнул, экстрадиция должна происходить исключительно с соблюдением норм международного права.

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