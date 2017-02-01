Завтра Европарламент проголосует за "безвиз" для Грузии

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер считает, что Грузия уже завтра, 2 февраля при голосовании получит поддержку Европарламента по предоставлению безвизового режима в страны "Шенгенской зоны".

"Думаю, что завтра будет большой день для Грузии, так как Европарламент предоставит ей безвизовый режим", – заявил в среду журналистам Макаллистер.

По информации пресс-службы парламента Грузии, в среду в Страсбурге состоялась встреча Макаллстера с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе и членами парламентской делегации, которая 2 февраля будет присутствовать в Европарламенте при голосовании по вопросу либерализации виз для Грузии.