 

Завтра Высший совет правосудия рассмотрит обращение ГПУ о приостановлении полномочий Гречковского

13 февраля 2017 г. 18:37
Источник: УНИАН
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Завтра Высший совет правосудия рассмотрит обращение Генпрокуратуры о приостановлении на четыре месяца полномочий члена ВСП Павла Гречковского, уличенного в вымогательстве 500 тыс. долл.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Завтра, 14 февраля, Высший совет правосудия на своем заседании будет рассматривать обращение заместителя генерального прокурора Украины Столярчука от 7 февраля 2017 года о приостановлении на четыре месяца полномочий члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского до окончания проведения в отношении него досудебного расследования и/или судебного рассмотрения уголовного производства», - написала она.

Как напомнила Сарган, Гречковский был уличен в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ совместно с СБУ разоблачили члена ВСЮ Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. Также был задержан посредник - арбитражный управляющий, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов.

В свою очередь Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств против него ГПУ не имеет.

22 сентября 2016 года суд избрал Гречківському меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

В свою очередь Высший совет юстиции, который впоследствии был реорганизован в Высший совет правосудия, отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об инициировании увольнения Гречковского с должности члена ВСЮ.

 

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