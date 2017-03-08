Зеркаль: тяжело было не сорваться, выслушивая аргументы РФ в суде ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет делегацию Украины в Международном суде ООН, призналась, что ей было очень сложно вчера не сорваться, выслушивая аргументы российской стороны 7 марта.

Об этом она сказала журналистам после завершения третьего дня слушаний.

"Вчера очень было сложно держать лицо, чтобы не сорваться и не высказать возмущение по поводу того, что мы услышали. Но для мене это все было не новым. Все это мы слышали во время переговоров. На самом деле, мы были готовы к тому, что мы услышали. На 95% мы предвидели, какие именно факты нам будут закидать", - сказала заместитель министра.

Российские представители заявили, например, что боевики группировок "Л/ДНР" воюют либо старым советским оружием, которое хранилось в шахтах, либо отбитым у украинской армии.

В то же время Зеркаль считает, что чем больше Россия будет так очевидно лгать, тем это лучше для позиции украинской стороны. "Чем больше будет лжи, чем больше мы сможем показать миру настоящее лицо Российской Федерации, тем лучше", - сказала она.

Напомним, 6-9 марта Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по избранию меры пресечения в рамках иска, который был подан Украиной к России за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Как правило, суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер пресечения в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель.

Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание, по которому стороны будут предоставлять процессуальные документы, после чего будут назначены устные слушания.

Согласно тексту иска, Украина просит признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям, осуществляющим террористические акты в Украине. В частности речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить российским чиновникам финансировать терроризм и привлечь всех причастных к этому к ответственности. В частности речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсаций всем, кто пострадал от действия пророссийских террористических формирований. Речь идет о гражданских жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также Россия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.