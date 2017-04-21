Жданов и Омелян готовы взять на поруки экс-депутата ВР Мартыненко

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Владимир Омелян готовы просить суд отдать им на поруки экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

"Возле суда мы пообщались с адвокатом Мартыненко, он рассказал, что сам бывший депутат уже прибыл в суд и ожидает заседания. Также адвокат отметил, что они не согласны с размером меры пресечения, которую предлагают для Мартыненко, и говорят, что предлагают, чтобы Мартыненко взяли на поруки. Нам стало известно, что двое политиков заявили о своем желании это сделать. Мы встретили здесь министра молодежи и спорта Жданова и министра инфраструктуры Омеляна, они рассказывали журналистам, что знакомы с Мартыненко лично и готовы взять на поруки", - отметил он.

При этом корреспондент добавил, что заседание по делу Мартыненко еще не началось, хотя было запланировано на 15:00. "Заседание должно начаться ориентировочно за полтора часа (16:30, - ред.). В суде это объясняют тем, что сейчас там проходит другое судебное заседание по другому делу", - отметил корреспондент.

"Українські новини" приводят цитату министра спорта Игоря Жданова: "Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка (депутата Киевского городского совета), и он ходил на все судебные заседания. Я думаю, что Мартыненко тоже не подведет нас, если мы возьмем его на поруки".

Его намерение, как сообщает СМИ, поддержали также Омелян и депутат Рады Николай Княжицкий ("Народный фронт").

Кроме того, в суд, чтобы поддержать Мартыненко, прибыли министр образования Лилия Гриневич и депутаты от НФ Георгий Логвинский, Леонид Емец и Павел Пинзеник.