Женщина-снайпер ДНР задержана на линии разграничения – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения АТО на линии разграничения снайпера самопровозглашенной ДНР.

"Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск так называемого МВД ДНР", – сообщает пресс-центр СБУ.

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте вблизи города Таганрог в Ростовской области. Инструкторы лагеря боевиков, ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней).