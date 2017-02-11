 

Женщина-снайпер ДНР задержана на линии разграничения – СБУ

11 февраля 2017 г. 16:50
Источник: Корреспондент
158 просмотров

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения АТО на линии разграничения снайпера самопровозглашенной ДНР.

"Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск так называемого МВД ДНР", – сообщает пресс-центр СБУ.

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте вблизи города Таганрог в Ростовской области. Инструкторы лагеря боевиков, ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней).

Видео: 

На лінії розмежування СБУ затримала снайперку бойовиків

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.