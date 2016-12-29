Жест доброй воли: Украина в одностороннем порядке передала боевикам 15 сепаратистов

Украина в формате обмена "пятнадцать-ноль" передала представителям т.зв. "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Как отмечает ведомство, Украинская государство пошло на такой жест доброй воли с надеждой окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который был заблокирован боевиками.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников к семьям", ‒ подчеркнул председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, Украина также инициировала обмен пятидесяти восьми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", ‒ заверил Василий Грицак.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передача состоялась сегодня в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного украинской стороной обещания передать "безвозмездно" 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории.

Также относительно передачи пленных, которых боевики удерживают у себя, Гитлянская сказала, что это зависит от них.

Ранее украинская сторона заявила, что выдаст ОРДЛО 15 помилованных лиц и рассчитывает на "гуманизм" в ответ.