Жестокое убийство в Пятихатках: дело направили в суд

Прокуратура области направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт об убийстве профессора Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" и его сына и ряда других преступлений, совершенных этой организованной разбойного бандой.

Напомним, участникам банды инкриминируют сразу несколько особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антонян, досудебным расследованием установлено, что организовал вооруженную банду 24-летний харьковчанин. В ее состав вошли его сожительница и друг. Для совершения нападений организатор приобрел и переделал огнестрельное и холодное оружие. Кроме того, в преступной деятельности использовали маски-балаклавы и перчатки.

Первыми жертвами банды в октябре 2016 стали 58-летний сотрудник физико-технического института и его 35-летний сын. Разбойное нападение закончился двойным убийством.

После совершения убийств банда планировала еще один разбой - в начале 2017 года. Однако реализовать его не удалось, поскольку злоумышленников задержали.

Кроме того, установлено, что в сентябре 2016 организатор преступной группы в Харькове ограбил двух студентов. В похищен паспорт одного из них человек вклеил свое фото, чтобы использовать его для конспирации.

К тому же, во время обысков по месту жительства организатора банды правоохранители нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег.

Организатору преступной группы объявлен подозрение по п.п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 199, ст. 257, ч. Ч. 1,2 ст. 263, ч. 1 ст. 263 - 1, ч. 1 ст. 358 УК Украины (умышленное убийство, покушение на кражу, грабеж, разбой, приготовления к разбою, изготовление и сбыт поддельных денег, бандитизм, незаконное обращение с оружием, незаконная переработка оружия, подделка документов).

20-летнему участнику ОПГ инкриминируют п. П. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч.3 ст.15 ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (умышленное убийство, покушение на кражу, разбой, бандитизм, приготовление к разбою).

54-летней женщине инкриминируют преступления предусмотренные ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст.187 УК Украины (покушение на кражу, разбой, бандитизм, приготовление к разбою).

